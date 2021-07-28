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Kocaeli, dağ bisikleti yarışlarına ev sahipliği yapacak

28.07.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli, dağ bisikleti yarışlarına ev sahipliği yapacak

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 7-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Downhill Kupası'na çeşitli illerden 108 dağ bisikleti sporcusu katılacak.

Gölcük Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Saraylı parkurunda yapılacak yarışta, elit, master, küçükler ve kadınlar kategorilerinde sporcular, en iyi sürüşlerini göstererek dereceye girmek için mücadele edecek.

İzleyiciler, profesyonellerin heyecan dolu yarışına, parkurun belirli noktalarından ortak olabilecek.

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