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Kocaeli İtfaiyesi için hummalı çalışma

07.02.2021 12:26 | Son Güncelleme:
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Kocaeli İtfaiyesi’nin yeni idari ve eğitim alanında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi yanında inşa ettiği Kocaeli İtfaiyesi’nin yeni hizmet binası ve eğitim alanında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Kocaeli İtfaiyesi’nin yeni idari ve eğitim alanında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi yanında inşa ettiği Kocaeli İtfaiyesi’nin yeni hizmet binası ve eğitim alanında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Büyüyen Kocaeli İtfaiyesi, yeni mekanında Kocaeli’nin merkezine daha hızlı ve daha etkili müdahale edecek. Büyükşehir Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından yapılan idari bina ve eğitim alanı için Jet Grout imalatları tamamlandı. 469 adet Jet Grout kolonuyla birlikte yüksek açı kurtarma kulesi ve yangın kulesinin ankraj imalatları da bitirilirken, temel betonları da döküldü. Diğer yandan ana bina yapılacak alanda kazı çalışmaları da tamamlandı. Toplam 20 bin 630 metrekarelik alanda yapılacak olan Kocaeli İtfaiyesi idari bina ve eğitim alanı toplamda bin 841 metrekarelik idari binaya sahip olacak. Alanda 67 araçlık otopark da bulunacak.
İdari Bina’da zemin katta, haber merkezi, vardiya amiri odası, dinlenme odaları, lojistik grup amirliği odası, iletişim odası, ofis, gönüllü itfaiyeci odası, yatakhaneler, yemekhane, spor salonu, giyinme odası bulunacak. Birinci katta ise başkan odası, ofis, Kocaeli sahilleri su kazaları engelleme merkezi, arşivler, sivil savunma uzmanı odası, müdür odaları, mescitler ve lavabolar yer alacak.
Kocaeli İtfaiyesi’nin yeni yerinde eğitim alanı da bulunacak. Eğitim alanında, eğitmen idari bina, malzeme depo konteyner, konteyner kule, uçurum kulesi, deprem simülasyon alanı ve güvenlik kulübesi olacak.

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Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Pazar

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Izmit
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