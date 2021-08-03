Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgüt üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

