Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda örgüt üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz