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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı

03.08.2021 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgüt üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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