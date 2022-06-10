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Kocaeli merkezli tefecilik operasyonunda yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı

10.06.2022 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli merkezli tefecilik operasyonunda yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tefecilik operasyonuyla ilgili emniyette işlemleri tamamlanan zanlılardan 3'ü salıverildi, 8'i adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından 4 zanlı serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Gebze'de tefecilik yaptıkları yönünde haklarında bilgiler bulunan şüphelilerin yakalanması için 7 Haziran'da Kocaeli, İstanbul ve Bolu'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmış, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet ele geçirilmişti.

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