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Kocaeli, otomobil sporlarıyla ilgili iki organizasyona ev sahipliği yapacak

14.09.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli, otomobil sporlarıyla ilgili iki organizasyona ev sahipliği yapacak

Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 4. ayağı olan 39. Kocaeli Büyükşehir Rallisi ile Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası, Kocaeli'de düzenlenecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından 16-18 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 39. Kocaeli Büyükşehir Rallisi'nde 64 otomobil ve 128 sporcu mücadele edecek.

Toplam uzunluğu 131 kilometre olan 9 özel etapta mücadele edilecek organizasyonda, ralli merkezi ve servis alanı olarak Sekapark Kocaeli Kongre Merkezi kullanılacak.

Organizasyon, 18 Eylül Pazar günü sona erecek.

- Türkiye Drift Şampiyonası 18 Eylül'de yapılacak

Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen 2022 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın ikinci ayağı,18 Eylül Pazar günü TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Ücretsiz izlenebilecek yarışta sporcular, saat 13.30'dan itibaren elemelerde birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışacak.

Kazananların bir üst tura geçeceği ve final eşleşmesine kadar devam edecek organizasyon, saat 17.00'deki ödül töreniyle tamamlanacak.

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