YURTHABER
  4. Kocaeli Şehir Tiyatroları 4 yeni oyunu sanatseverlerle buluşturacak

Kocaeli Şehir Tiyatroları 4 yeni oyunu sanatseverlerle buluşturacak

KOCAELİ HABERLERİ  | 18.01.2020 10:04 | Son Güncelleme

Kocaeli Şehir Tiyatroları 4 yeni oyunu sanatseverlerle buluşturacak

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Şehir Tiyatroları 4 yeni oyunu tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Şehir Tiyatroları, ocak, şubat ve mart aylarında 4 yeni oyunu sanatseverlerle buluşturacak.

Sezonu "Macbeth" ile açan ve ardından bir Broadway müzikali tadında "Günün Çorbası" ile sahne alan Kocaeli Şehir Tiyatrolarında yeni oyunların provaları devam ediyor.

Tek kişilik komedi olan ve yönetmenliğini Volkan Dinç'in yaptığı "Tamamen Doluyuz" adlı oyun, şubatta sahnelenecek.

Güçlü performansı ile Aytek Mete Elgün'ün birbirinden renkli karakterleri canlandıracağı oyun, Kocaeli seyircisini güldürmeye hazırlanıyor.

- "Dünya klasikleri şehir tiyatroları sahnesinde"

Bir diğer oyun ise Jules Verne'nin ünlü romanı "Seksen Günde Devr-i Alem", Kocaeli Şehir Tiyatroları sahnesine taşınacak.

Oyun, Gökhan Kocaoğlu'nun yönetmenliğinde, masalsı tadıyla şubatta sahnelenecek.

Bir dünya klasiği olan, Anton Çehov'un yazdığı "Vişne Bahçesi", Mehmet Birkiye'nin yorumuyla mart ayında prömiyer yapacak.

Son olarak Selim Taylan Ertuğrul'un yönettiği "Üç Küçük Köpek Yavrusu" adlı yeni masal, çocuklarla buluşacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!İnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!
Sarnıç Han’da tapular verildiSarnıç Han’da tapular verildi
Başkan Hürriyet’ten çocuklara sömestr hediyesiBaşkan Hürriyet’ten çocuklara sömestr hediyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Tiyatro

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kocaeli Namaz Vakitleri 18 Ocak Cumartesi

İmsak
06:45
Sabah
08:14
Öğle
13:15
İkindi
15:44
Akşam
18:06
Yatsı
19:30

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Cumartesi

Deniz Eczanesi
Karamursel
Oğuz Eczanesi
Izmit
Uslu Eczanesi
Darica
Kartepe Eczanesi
Golcuk
Nar Eczanesi
Izmit
Derman Eczanesi
Izmit
Yeni Eczanesi
Korfez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Körfez’de veliler çocuklarıyla eğitim aldı

Körfez’de veliler çocuklarıyla eğitim aldı

Durhasan’da imar konusu konuşuldu

Durhasan’da imar konusu konuşuldu

Vatandaşların ihbarı belediye ekiplerini harekete geçirdi

Vatandaşların ihbarı belediye ekiplerini harekete geçirdi

İzmit’te 2019 yılı geri dönüşüme katkı yılı oldu

İzmit’te 2019 yılı geri dönüşüme katkı yılı oldu

İzmit Belediyesi vatandaşları acı günlerinde yalnız bırakmıyor

İzmit Belediyesi vatandaşları acı günlerinde yalnız bırakmıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.