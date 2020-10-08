YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli Şehir Tiyatroları perdelerini açmaya hazırlanıyor

Kocaeli Şehir Tiyatroları perdelerini açmaya hazırlanıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.10.2020 12:53 | Son Güncelleme

Kocaeli Şehir Tiyatroları perdelerini açmaya hazırlanıyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları perdelerini, 16 Ekim'de "80 Günde Devr-i Alem" oyunuyla açacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şehir Tiyatroları, temizlik, maske ve mesafe anlayışını esas alarak sağlık ve hijyen konularını vurgulayan "Yaramaz Notalar" adlı çocuk oyununun açık hava finalini, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Kocaeli Şehir Tiyatrolarının yeni sezon açılışı ise 16 Ekim'de "80 Günde Devr-i Alem" adlı oyunla yapılacak.

Jules Verne'in 1872'de yazdığı ünlü romanından esinlenerek hazırlanan oyun, Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Büyük Sahne'de saat 20.00'de izlenebilecek.

Yönetmenliğini Gökhan Kocaoğlu ve Sezai Yılmaz'ın yaptığı iki perdelik oyunda, 5 oyuncu farklı rollere hayat veriyor.

İzleyicileri dünya etrafında fantastik, tehlikeli ve sürprizlerle dolu bir yolculuğa çıkaran, "inanmak" teması üzerine kurulu oyunun kadrosunda, Selim Taylan Ertuğrul, Çiğdem Sarıhan Benli, Levent Muratoğlu, Tekin Ezgütekin ve Utku Oğuz yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Apartman görevlisinden bikini uyarısı: Şort giy! Apartman görevlisinden bikini uyarısı: Şort giy!
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
En Çok Okunan Yerel Haberler

Kocaeli Namaz Vakitleri 8 Ekim Perşembe

İmsak
05:33
Sabah
06:57
Öğle
12:53
İkindi
16:04
Akşam
18:39
Yatsı
19:57

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 8 Ekim Perşembe

Oya Eczanesi
Darica
Kaya Eczanesi
Derince
Aslı Derman Eczanesi
Dilovasi
Beril Eczanesi
Basiskele
Çağla Eczanesi
Cayirova
Gültekin Eczanesi
Gebze
Handan Eczanesi
Karamursel
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor
Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Gebze’de muhtarlara hijyen seti desteği
Gebze’de muhtarlara hijyen seti desteği
Gebze Belediyesi ‘dantel böceği’ne karşı mücadelesini sürdürüyor.
Gebze Belediyesi ‘dantel böceği’ne karşı mücadelesini sürdürüyor.
Gölcük'te yasak aşk dehşeti
Gölcük'te yasak aşk dehşeti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.