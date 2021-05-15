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Kocaeli Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinden Filistin'e videolu destek mesajı

15.05.2021 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinden Filistin'e videolu destek mesajı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri, İsrail tarafından Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te saldırıya uğrayan Filistinlilere hazırladıkları kliple destek oldu.

Öğretim üyeleriyle kamera karşısına geçen İlahiyat Fakültesi öğrencileri, duygularını aktardı, Gazze Şeridi ve Mescid-i Aksa için dua etti.

İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına dikkati çeken öğrenciler, 10 dakikalık klibi sosyal medyada paylaşarak destek mesajlarını iletti.

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