Kocaeli Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinden Filistin'e videolu destek mesajı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri, İsrail tarafından Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te saldırıya uğrayan Filistinlilere hazırladıkları kliple destek oldu.
Öğretim üyeleriyle kamera karşısına geçen İlahiyat Fakültesi öğrencileri, duygularını aktardı, Gazze Şeridi ve Mescid-i Aksa için dua etti.
İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına dikkati çeken öğrenciler, 10 dakikalık klibi sosyal medyada paylaşarak destek mesajlarını iletti.
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