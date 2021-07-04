Kocaeli Valiliği kuvvetli yağış sonrası can ve mal kaybı yaşanmasının önüne geçildiğini bildirdi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valiliği, il genelinde sağanak sonucu oluşan hasar ve mağduriyetlere, ilgili kurum ve kuruluşlar seferber edilerek gecikmeksizin müdahale edildiğini ve herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmasının önüne geçildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün geceden itibaren kent genelinde etkili olan kuvvetli yağışlar sonrasında Kartepe ilçesinde heyelan ve mahsur kalma ile Körfez ilçesinde kaybolma olaylarının meydana geldiği belirtildi.

Olaylara Valilik koordinasyonunda ekiplerle gecikmeksizin müdahale edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yoğun yağış sonrası Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi Cam Teras Tesisleri bölgesinde meydana gelen heyelanda yol kapanmış, sonrasında iki bölgede mahsur kalan araç ve insanlar AFAD Kocaeli, itfaiye, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarılmışlardır. Körfez ilçesinde mantar toplamaya çıkan 2 kişi ise gelen ihbar sonucu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kurtarılmıştır. Kartepe ilçesi Maşukiye Hürmet Sokak'ta bulunan bir evde yaşayan insanların mahsur kaldığı yönünde ihbar yapılması sonucu ekipler harekete geçmiş, Cevdet Özmetin tarafından yapılan ikinci bildirimde hane halkının kendi imkanlarıyla güvenli bölgeye geçtikleri öğrenilmiştir."

- "İlimiz genelinde kapalı yolumuz bulunmamaktadır"

Açıklamada, Kartepe ilçesi Kuzu Yayla mevkisinde dağ yürüyüşü yaparken yağmur sonrası mahsur kalan 5 kişinin jandarma ekiplerince kurtarıldığı kaydedildi.

Kartepe ilçesi Maşukiye Cevizli bölgesinde heyelan nedeniyle Sapanca Yolu Caddesi'nde molozların birikerek yolu kapattığı anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Karayolları 14. Şube ekiplerinin çalışmaları sonucunda yol trafiğe tekrar açılmıştır. Kartepe ilçesi Maşukiye otoban köprüleri bölgesinde motosikletleriyle mahsur kalan 2 vatandaş ise yardım talepleri sonrasında kendi imkanlarıyla kurtulmuşlardır. Valiliğimizin koordinasyonunda, ilimiz genelinde meydana gelen aşırı yağışlar sonucu oluşan hasar ve mağduriyetlere ilgili kurum ve kuruluşlar seferber edilerek gecikmeksizin müdahale edilmiş, herhangi bir mal ve can kaybı yaşanmasının önüne geçilmiştir. İlimiz genelinde kapalı yolumuz bulunmamaktadır."

