YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı hediye etti

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı hediye etti

19.05.2021 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı hediye etti

1/

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, esnaf ve vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ederek Türk bayrağı dağıttı.

Vali Yavuz, gazetecilere, Türk milletinin, işgale, uşaklığa hayır dediği, istiklalin ve istikbalin peşinde koştuğu ve milli mücadelenin başladığı 19 Mayıs 1919 tarihini aynı şuur ve inançla kutladığını söyledi.

Büyük imparatorluk olan Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasıyla onun küllerinden doğan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, 102 yıl önce başlattığı bu mücadeleyi bitirip yeniden dirildiğini ve kıyama kalktığını vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyada hak ettiği saygıyı almak üzere bir mücadele ortaya koyarak dünyanın her köşesinde bulunan büyük devlet olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Bu vesileyle geçmişten ders almak, nerelerde yanlış yaptığımızı bir kez daha gözden geçirmek, bir daha aynı acıları yaşamamak için bugün neler yapmamız gerektiğini dikkatle tefekkür etmek ve buradan aldığımız derslerle geleceğe daha umutla bakmak en doğru yol ve yöntem olacaktır."

Yavuz, Filistin'de yaşanan olaylara da değinerek, o bölgede gerçekleştirilen vahşetin hesabının elbet bir gün sorulacağını dile getirdi.

Her şeyden önce küçük fikir ayrılıklarının bir tarafa bırakılıp ay yıldızlı al bayrağın etrafında bütünleşilmesi gerektiğini vurgulayan Yavuz, "Bütün mesaj budur. Bu yüzden günlük siyasi çekişmelerin ötesinde birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirmeli, bir ve beraber olmalıyız. Hiç şüphe yok ki bu çağ bizim çağımızdır. Bunu gerçekleştirebilmek için daha çok çalışmalı, birbirimizi sevmeli ve geleceğe umutla bakmalıyız." ifadelerini kullandı.

Yavuz, bağımsızlığın ve milli onurun simgesi Türk bayrağını, 19 Mayıs'ta dağıtarak hem bütün vatandaşların bayramını tebrik ettiklerini hem de farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, "Çünkü Türk milletini en iyi temsil eden şey bayraktır. Bu yüzden bayrak şuurunun her daim dimdik ayakta durması gerekir." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Kocaeli'de kadınlar mukabele geleneğini çevrim içi ortamda sürdürüyorKocaeli'de kadınlar mukabele geleneğini çevrim içi ortamda sürdürüyor
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 21 Mayıs Cuma

İmsak
03:42
Sabah
05:31
Öğle
13:02
İkindi
16:58
Akşam
20:23
Yatsı
22:04

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler21 Mayıs Cuma

İzmit Eczanesi
Izmit
Yeni Eczanesi
Izmit
Gül Eczanesi
Izmit
Su Eczanesi
Izmit
Ferah Eczanesi
Korfez
Ersin Eczanesi
Basiskele
Hilal Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü

Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığından, hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Erol Keskin için başsağlığı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanlığından, hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Erol Keskin için başsağlığı mesajı

Kayseri'de çarpışan iki otomobilin sürücüsü yaralandı

Kayseri'de çarpışan iki otomobilin sürücüsü yaralandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.