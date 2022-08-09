YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Kocaeli ve Kapıkule Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu ele geçirildi

Kocaeli ve Kapıkule Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu ele geçirildi

09.08.2022 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli ve Kapıkule Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kocaeli ve Kapıkule Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Muş, Twitter'dan Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan uyuşturucu yakalamalarına ilişkin bilgi verdi.

Bakanlığa bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Dominik Cumhuriyeti'nden Kocaeli'ne gelen bir konteynerde 246,8 kilogram kokain cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini aktaran Muş, bu başarılı operasyonda görev alan birimleri tebrik etti.

Muş, ayrıca Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan gerçekleştirilen başka bir operasyona ilişkin de şunları kaydetti:

"Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan ülkemize giriş yapan bir tırda 226,9 kilogram esrar yakalandı. Uyuşturucuyla mücadelede başarılı çalışmalar yürüten Gümrük Muhafaza ekiplerimizi kutluyorum."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu:Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu:
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Denizli'de vatandaşlarla bir araya geldi:DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Denizli'de vatandaşlarla bir araya geldi:
İstanbul'da bir grup öğrenci, okudukları özel üniversitede yapılan zamları protesto ettiİstanbul'da bir grup öğrenci, okudukları özel üniversitede yapılan zamları protesto etti
Anahtar Kelimeler:
kapıkule gümrük kapısı

Ankara Namaz Vakitleri 11 Ağustos Perşembe

İmsak
04:13
Sabah
05:49
Öğle
12:59
İkindi
16:48
Akşam
19:59
Yatsı
21:29
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İhaneti ifşa etti! Gelin ve eniştesinin yatakta videosu...

İhaneti ifşa etti! Gelin ve eniştesinin yatakta videosu...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

O kadar çok zararı var ki... Sakın içmeyin

O kadar çok zararı var ki... Sakın içmeyin

Sokak ortasında iç çamaşırlı protesto! Tepki çekti ama...

Sokak ortasında iç çamaşırlı protesto! Tepki çekti ama...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.