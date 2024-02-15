Kocaeli ve Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı

Kocaeli'nin Kartepe ve Başiskele ilçelerinin yüksek kesimleri, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede olan Kartepe'deki kayak merkezinde ise kar kalınlığı 53 santimetre ölçüldü.

Ulaşımda aksama yaşanmaması için bölgede önlem alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

- Karabük

Karabük'te Gençlik ve Spor Bakanlığınca 4 yıl önce hizmete açılan 2000 rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde, gece saatlerinde başlayan sağanak yerini kara bıraktı.

Yağışın ardından karla kaplanan merkezde kar kalınlığı 12 santimetreye ulaştı.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü merkezde, kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

