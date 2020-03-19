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Kocaeli ve Sakarya'da koronavirüs tedbirleri

KOCAELİ HABERLERİ  | 19.03.2020 12:47 | Son Güncelleme

Kocaeli ve Sakarya'da koronavirüs tedbirleri

KOCAELİ/SAKARYA (AA) - Sakarya ve Kocaeli'de zabıta ekiplerince, "koronavirüs tedbirleri" kapsamında kapatılan iş yerleri, kontrol ediliyor.

İçişleri Bakanlığınca, 81 valiliğe gönderilen "koronavirüs tedbirleri" konulu ek genelge çerçevesinde, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, kafeler, kahvehaneler, nargile kafeler, internet kafeler, düğün salonları gibi birçok yer vatandaşların çok yakın bir mesafede bulunması sebebiyle kapatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kapalı olması gereken bu iş yerlerini sürekli kontrol ediyor. Koronavirüsün yayılmasını engellemek için kontrollerini sıklaştıran zabıta ekipleri, vatandaşları ve iş yerlerini de bilgilendiriyor.

- Sakarya

Sakarya Büyükşehir Belediyesi de "koronavirüs tedbirleri" kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Zabıta Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri kapalı olması gereken iş yerlerini gün içerisinde kontrol ediyor.

Merdivenaltı dezenfektan ve kolonya üretiminin önüne geçmek amacıyla bu ürünlerin satışının yapıldığı iş yerlerinde de denetim yapıyor.

Yetkililer, esnafın yasağa genel olarak uyduğunu belirterek, vatandaşların da duyarlılık gösterip herhangi olumsuz bir durumda zabıta ekiplerine ihbarda bulunmasını istedi.

Tedbirler çerçevesinde belediye ekipleri umuma açık yerlerle kamu kurum ve kuruluşlarını, iş yerlerini dezenfekte çalışmalarını da sürdürüyor.

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Kocaeli koronavirüs Sakarya

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