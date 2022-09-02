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Kocaeli'de 113 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

02.09.2022 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 113 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, yurda yasa dışı yollardan giren 113 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam etti.

Kocaeli ve bölge illerde güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen 113 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.

Yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

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