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Kocaeli'de 158 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

28.09.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 158 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kocaeli'de 158 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde düzenlenen operasyonda 158 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Otoyolun İstanbul istikametinde durdurulan bir araçta arama yapan ekipler, gümrük kaçağı 158 kilogram sahte bandrollü kıyılmış tütün buldu.

Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli anadolu otoyolu

Kocaeli Namaz Vakitleri 28 Eylül Çarşamba

İmsak
05:22
Sabah
06:46
Öğle
12:56
İkindi
16:16
Akşam
18:56
Yatsı
20:15
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

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