Kocaeli'de 158 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde düzenlenen operasyonda 158 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Otoyolun İstanbul istikametinde durdurulan bir araçta arama yapan ekipler, gümrük kaçağı 158 kilogram sahte bandrollü kıyılmış tütün buldu.

Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.



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