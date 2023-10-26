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Kocaeli'de 16 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin bir zanlı tutuklandı

26.10.2023 07:53 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, 16 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Özgürlük Mahallesi 210 Sokak'ta, Rıdvan Saygın'ın (16) hayatını kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili bir zanlıyı daha gözaltına aldı.

Olaya karıştığı belirlenen 8 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Daha sonra Gebze Adliyesine sevk edilen zanlılardan Ö.A. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Özgürlük Mahallesi 210 Sokak'ta, 23 Ekim'de, aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup tartışmış, bıçaklı kavgada yaralanan Rıdvan Saygın, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, 7 zanlıyı gözaltına almıştı.

Saygın'ın cenazesi, memleketi Düzce'nin Yığılca ilçesinde toprağa verilmişti.

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Sanık Kocaeli Çayırova mahkeme

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