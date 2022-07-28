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Kocaeli'de 160 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

28.07.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 160 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli ve bölge illerinde, yurda yasa dışı yollardan giren 160 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bölge illerinde ve Kocaeli'de güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 160 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.

Yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

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