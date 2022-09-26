Kocaeli'de 19 düzensiz göçmen yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ve Çayırova ilçelerinde 19 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Körfez ve Çayırova'daki 3 ayrı olayda 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığını organize ettiği belirlenen 3 şüpheli de ekiplerce gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin ise işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.



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