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Kocaeli'de 2 milyon 152 bin sahte dolar ele geçirildi

28.08.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de piyasaya sahte para sürmek isteyen kişilere yönelik operasyonda, 2 milyon 152 bin sahte dolar ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde ikamet eden bazı kişilerin, kiraladıkları depoda kurdukları matbaada sahte dolar imal ettikleri belirlendi.

Teknik ve fiziki takip sonucu ekiplerin 26 Ağustos'ta düzenlediği operasyonda, sahte paraların alıcılara teslimi sırasında 8 zanlı suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin iş yeri, ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 21 bin 520 sahte 100 dolar, para basımında kullanılan makineler ile kalıplar ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kocaeli operasyon sahte dolar

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