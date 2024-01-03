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Kocaeli'de 2007 yılı öncesi inşa edilen 177 bin 373 yapı incelendi

03.01.2024 11:53 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'de, yapı envanter çalışması kapsamında 2007 yılı öncesi inşa edilen 177 bin 373 yapıda incelemede bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi ile "Kocaeli Yapı Envanter Çalışması" protokolü kapsamındaki çalışmalar, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) İnşaat Mühendisliği Fakültesinin verdiği destekle tamamlandı.

Belediyenin "Dirençli Şehir Kocaeli" vizyonu doğrultusunda, şehir genelinde 2007 yılı öncesinde inşa edilen 177 bin 373 yapı incelendi.

Söz konusu yapıları, protokol kapsamında eğitim verilen 110 inşaat mühendisi inceledi. Hızlı tarama yöntemiyle her bina için ayrı envanter hazırlandı.

İncelemelerin sonuçlarına göre kentsel dönüşümde öncelikli bölgeler tespit edilecek.

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Kocaeli Kentsel dönüşüm inceleme yapi

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