Kocaeli'de 24 kişinin öldüğü tekne kazası davasına devam edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin 21 Eylül 2017'de batması sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili organizatör ve şoförlerin de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, fırtına nedeniyle batan 10 kişilik tekneye 74 düzensiz göçmenin bindirildiği, kazada 10'u kadın ve 10'u çocuk 24 kişinin boğularak ölümüne sebep olunduğu iddiasıyla haklarında, "olası kasıtla öldürmek" ve "göçmen kaçakçılığı yapmak" suçlarından 484 yıl 6 aydan 613 yıl 4'er aya kadar hapis cezası istenen tutuklu sanıklar Cahit Uzun, İshak Ulubay, Hüseyin Akar ve Hüseyin Karakoç ile avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Mehmet Halil İnce, Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminde (SEGBİS) yaşanan sorun nedeniyle bulunduğu cezaevinden duruşmaya bağlanamadı.

Duruşmada, teknenin batmasına ilişkin bilirkişi raporunun mahkemeye geldiği kaydedildi.

Raporda, teknede 58 fazla yolcu taşındığı ve olay tarihinde teknenin 12 yaşında olması nedeniyle denize elverişli olmadığı, hava durumunun önceden tahmin edilmesinin mümkün olduğu halde yola çıkıldığı ifadelerine yer verildi. Raporda, kurallara uyulmadığı ve sanıkların kazada ihmali bulunduğu belirtildi.