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Kocaeli'de 28 kök Hint keneviri ele geçirildi

31.08.2022 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 28 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kocaeli'de 28 kök Hint keneviri ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ormanlık alanda 28 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir kişinin Acısu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Jandarma ile ortaklaşa düzenlenen operasyonda şüpheli O.B. gözaltına alınırken ekili vaziyette 28 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Şüpheli O.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Kartepe hint keneviri

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