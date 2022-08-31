YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de 3 hırsız 1 ton fındığı araca yüklerken suçüstü yakalandı

Kocaeli'de 3 hırsız 1 ton fındığı araca yüklerken suçüstü yakalandı

31.08.2022 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 3 hırsız 1 ton fındığı araca yüklerken suçüstü yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çaldıkları 1 ton fındığı araca yüklerken suçüstü yakalanan 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında kamyonete fındık yükleyen 3 kişinin hareketlerinden şüphelendi.

İncelemede, E.B'ye ait 1 ton fındığı çalmaya çalıştığı belirlenen S.Ü, E.T. ve E.Ü. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli'de denize giren 3 kişiden biri boğulduKocaeli'de denize giren 3 kişiden biri boğuldu
Ordulu üçüz ninelerden biri daha hayatını kaybettiOrdulu üçüz ninelerden biri daha hayatını kaybetti
Amasya’da otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandıAmasya’da otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
fındık Gözaltı Kocaeli hırsızlık

Kocaeli Namaz Vakitleri 31 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:49
Sabah
06:19
Öğle
13:06
İkindi
16:47
Akşam
19:43
Yatsı
21:07
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Öyle bir şeye tanık oldu ki! Şimdi her yerde o kadını arıyor

Öyle bir şeye tanık oldu ki! Şimdi her yerde o kadını arıyor

İspanya'da dolu faciası! 1 bebek öldü 29 kişi yaralandı

İspanya'da dolu faciası! 1 bebek öldü 29 kişi yaralandı

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Eski sevgilisinin evinin kapısına dayandı! Babası uyardı ama...

Eski sevgilisinin evinin kapısına dayandı! Babası uyardı ama...

Canlı yayında gösterdiğinde şoke olmuşlardı! “Cinsel hayatım..."

Canlı yayında gösterdiğinde şoke olmuşlardı! “Cinsel hayatım..."

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.