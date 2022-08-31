Kocaeli'de 3 hırsız 1 ton fındığı araca yüklerken suçüstü yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde çaldıkları 1 ton fındığı araca yüklerken suçüstü yakalanan 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında kamyonete fındık yükleyen 3 kişinin hareketlerinden şüphelendi.

İncelemede, E.B'ye ait 1 ton fındığı çalmaya çalıştığı belirlenen S.Ü, E.T. ve E.Ü. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz