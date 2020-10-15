Kocaeli'de 3 oyun sanatseverlerle buluşacak

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarınca, ekim ayında 3 oyun seyirciyle buluşturulacak.

Jules Verne'in 1872'de yazdığı ünlü romanından esinlenerek hazırlanan "80 Günde Devr-i Alem" adlı oyun, Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Büyük Sahne'de 16,18, 23 ve 25 Ekim'de saat 20.00'de izlenebilecek.

Yönetmenliğini Gökhan Kocaoğlu ve Sezai Yılmaz'ın yaptığı iki perdelik oyunda, 5 oyuncu farklı rollere hayat veriyor.

İzleyicileri dünya etrafında fantastik, tehlikeli ve sürprizlerle dolu bir yolculuğa çıkaran, "inanmak" teması üzerine kurulu oyunun kadrosunda, Selim Taylan Ertuğrul, Çiğdem Sarıhan Benli, Levent Muratoğlu, Tekin Ezgütekin ve Utku Oğuz yer alıyor.

- "Evvel Zaman İçinde"

Işıl Kasapoğlu'nun yazdığı, Sezai Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği "Evvel Zaman İçinde" adlı oyun, Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Büyük Sahne 21 ve 28 Ekim'de seyircisiyle buluşacak.

Bir annenin oğluna "Bana hiç al da gel." isteğiyle başlayan, çocuğun bu hiçlik arayışında karşılaştığı komik, bir o kadar da düşündürücü bir yola çıkış hikayesi oyunda anlatılıyor.