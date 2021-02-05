Kocaeli'de 37 sanıklı "Turcoin" dolandırıcılık davasına devam edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de "Turcoin" adlı dijital paraya yatırım vaadiyle 1176 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen ikisi tutuklu 37 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan dosyadaki müşteki sayısınca 3 yıldan 10'ar yıla kadar olmak üzere toplam 3 bin 530'ar yıldan 11 bin 766'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenen tutuklu sanıklar Sadun Kaya ve Muhammet Satıroğlu, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, dün yapılan bir hırsızlık olayında yedieminde bulunan davaya ilişkin dijital verilerin çalındığını, buna ilişkin belgelerin kendilerine ibraz edildiğini tutanaklara kaydetti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların tutukluluk halinin devamını ve eksikliklerin giderilmesine karar verilmesini istedi.