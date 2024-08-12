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  4. Kocaeli'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AA AA
12.08.2024 10:39
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Fen İş Köprüsü mevkisinde T.A'nın kullandığı 41 VG 528 plakalı hafif ticari araç, S.B. idaresindeki 06 DIR 23 plakalı otomobil, S.Y. hakimiyetindeki 34 BJA 867 plakalı kamyon ve S.Ç. yönetimindeki 34 KMK 255 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü T.A. ile araçta bulunan M.A. ve H.İ. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarılarak bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle kara yolunun İstanbul istikametinde ulaşım bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

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Express
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Gebze kaza

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