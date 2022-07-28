Kocaeli'de 4 yaşındaki çocuğa kreşte tokat atıldığı iddiasıyla inceleme başlatıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 4 yaşındaki çocuğa tokat atıldığı iddiasıyla inceleme başlatıldı.

25 Temmuz Pazartesi günü kreşe başlayan 4 yaşındaki K.C'nin öğretmenin kendisine tokat attığını söylemesi üzerine ailesi harekete geçti.

Polis merkezine giderek öğretmenden şikayetçi olan aile, durumu Gebze Kaymakamlığına da bildirdi.

Kaymakamlık tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz