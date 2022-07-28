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Kocaeli'de 4 yaşındaki çocuğa kreşte tokat atıldığı iddiasıyla inceleme başlatıldı

28.07.2022 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 4 yaşındaki çocuğa kreşte tokat atıldığı iddiasıyla inceleme başlatıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 4 yaşındaki çocuğa tokat atıldığı iddiasıyla inceleme başlatıldı.

25 Temmuz Pazartesi günü kreşe başlayan 4 yaşındaki K.C'nin öğretmenin kendisine tokat attığını söylemesi üzerine ailesi harekete geçti.

Polis merkezine giderek öğretmenden şikayetçi olan aile, durumu Gebze Kaymakamlığına da bildirdi.

Kaymakamlık tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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Kocaeli Tokat Gebze inceleme

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