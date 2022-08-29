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Kocaeli'de 401 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

29.08.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 401 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan giren 401 yabancı uyruklu ülkelerine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli ve bölge illerde güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen 401 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.

Yabancı uyruklulardan 174'ü dün, 227'si ise bugün sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

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