Kocaeli'de 4'ü öğrenci 5 kişinin öldüğü kazaya ilişkin yargılama sürüyor

Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, servis aracı şoförü tutuklu sanık Mehmet Ö, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Tutuksuz sanıkların katılmadığı duruşmada, müştekiler ve yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mağdur avukatları, Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulunun hazırladığı raporda tespit edilen servis denetimi ve bakımından sorumlu kişiler hakkında, suç duyurusunda bulunulması ve ilgililerin en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık Mehmet Ö'nün avukatı Beste Aslan, bilirkişi raporunda başka asli kusurluların da tespit edildiğini ancak sadece müvekkilinin tutuklu olarak yargılandığını belirterek, kişilerin eşitliliğinin sağlanması gerektiğinden sanığın tahliyesini istedi.

Sanık Mehmet Ö. de avukatının beyanlarına katıldığını söyleyerek, tahliye talebinde bulundu.

Sanık S.D. avukatı Melek Aydoğan ise müvekkilinin olayda herhangi bir denetim sorumluluğu bulunmadığını, servis firmasıyla okul aile birliği arasında köprü vazifesi gördüğünü, bakım, gözetim denetim hakkı olmadığı için kusuru olmayacağını savunarak, beraatını istedi.

Söz alan bazı mağdurlar ile vekilleri, kusurlu oldukları belirtilen sorumlu kişi, kurum ve yöneticilerin cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, servis aracını kazadan 20 gün önce denetleyen kurulun üyelerinin ifadelerinin alınmasına, aracın 2021'deki muayene ve bakımına ilişkin evrakların istenmesine, servisin denetim formunda eksiklik çıkması durumunda ilgili kurulun yetki ve sorumluluklarının neler olduğuna ilişkin ilgili yetkili kuruma müzekkere yazılmasına karar verdi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

OLAY

Gebze ilçesinde 9 Kasım 2021'de meydana gelen kazada, Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü, Beylikbağı Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide yoldan geçen kadına çarptıktan sonra bağlantı köprüsünden dere yatağına devrilmişti.

Kazada, midibüsün çarptığı Birsen Giriş ile öğrenci Mert Efe Akıllı (13) hayatını kaybetmiş, servis sürücüsü Mehmet Ö. ile araçtaki 19 öğrenci yaralanmıştı.

Öğrencilerden Esma Nur Avcı (14) ile Rabia Üst (14) 10 Kasım'da, Ege Yılmaz ise (15) 13 Kasım'da kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirmişti.

Servis aracı şoförü Mehmet Ö. ile araç sahiplerinden İ.A. ve C.A, okul servis firması sahiplerinden C.Ö. ve H.Ö. ile firmanın servis sorumlusu S.D. ve okul müdürü Z.A.Y. hakkında dava açılmıştı.

