YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de 4'ü öğrenci 5 kişinin öldüğü kazaya ilişkin yargılama sürüyor

Kocaeli'de 4'ü öğrenci 5 kişinin öldüğü kazaya ilişkin yargılama sürüyor

AA AA
18.01.2024 15:48 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 4'ü öğrenci 5 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin biri tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, servis aracı şoförü tutuklu sanık Mehmet Ö, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Tutuksuz sanıkların katılmadığı duruşmada, müştekiler ve yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mağdur avukatları, Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulunun hazırladığı raporda tespit edilen servis denetimi ve bakımından sorumlu kişiler hakkında, suç duyurusunda bulunulması ve ilgililerin en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık Mehmet Ö'nün avukatı Beste Aslan, bilirkişi raporunda başka asli kusurluların da tespit edildiğini ancak sadece müvekkilinin tutuklu olarak yargılandığını belirterek, kişilerin eşitliliğinin sağlanması gerektiğinden sanığın tahliyesini istedi.

Sanık Mehmet Ö. de avukatının beyanlarına katıldığını söyleyerek, tahliye talebinde bulundu.

Sanık S.D. avukatı Melek Aydoğan ise müvekkilinin olayda herhangi bir denetim sorumluluğu bulunmadığını, servis firmasıyla okul aile birliği arasında köprü vazifesi gördüğünü, bakım, gözetim denetim hakkı olmadığı için kusuru olmayacağını savunarak, beraatını istedi.

Söz alan bazı mağdurlar ile vekilleri, kusurlu oldukları belirtilen sorumlu kişi, kurum ve yöneticilerin cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, servis aracını kazadan 20 gün önce denetleyen kurulun üyelerinin ifadelerinin alınmasına, aracın 2021'deki muayene ve bakımına ilişkin evrakların istenmesine, servisin denetim formunda eksiklik çıkması durumunda ilgili kurulun yetki ve sorumluluklarının neler olduğuna ilişkin ilgili yetkili kuruma müzekkere yazılmasına karar verdi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

OLAY

Gebze ilçesinde 9 Kasım 2021'de meydana gelen kazada, Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü, Beylikbağı Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide yoldan geçen kadına çarptıktan sonra bağlantı köprüsünden dere yatağına devrilmişti.

Kazada, midibüsün çarptığı Birsen Giriş ile öğrenci Mert Efe Akıllı (13) hayatını kaybetmiş, servis sürücüsü Mehmet Ö. ile araçtaki 19 öğrenci yaralanmıştı.

Öğrencilerden Esma Nur Avcı (14) ile Rabia Üst (14) 10 Kasım'da, Ege Yılmaz ise (15) 13 Kasım'da kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirmişti.

Servis aracı şoförü Mehmet Ö. ile araç sahiplerinden İ.A. ve C.A, okul servis firması sahiplerinden C.Ö. ve H.Ö. ile firmanın servis sorumlusu S.D. ve okul müdürü Z.A.Y. hakkında dava açılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karabük'te kaybolan Alzheimer hastası 1 gün sonra ormanlık alanda bulunduKarabük'te kaybolan Alzheimer hastası 1 gün sonra ormanlık alanda bulundu
Ağrı'da 9 yıl önce cezaevinden firar eden cinayet hükümlüsü Kırıkkale'de yakalandıAğrı'da 9 yıl önce cezaevinden firar eden cinayet hükümlüsü Kırıkkale'de yakalandı
Konya'da öfkeli müşteri iş makinesiyle restoran ve büfeyi yıktıKonya'da öfkeli müşteri iş makinesiyle restoran ve büfeyi yıktı
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Gebze kaza öğrenci servisi

Kocaeli Namaz Vakitleri 18 Ocak Perşembe

İmsak
06:45
Sabah
08:14
Öğle
13:15
İkindi
15:44
Akşam
18:06
Yatsı
19:30

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Perşembe

Kafkas eczanesi
Gebze
Furkan eczanesi
Kandira
Selçuk eczanesi
Golcuk
Uygun eczanesi
Izmit
Gebze ece eczanesi
Gebze
Sema eczanesi
Cayirova
Egemen eczanesi
Korfez
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.