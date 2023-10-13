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Kocaeli'de 5 katlı riskli bina belediye ekiplerince yıkıldı

13.10.2023 11:53 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yüksek riskli olduğu tespit edilen 5 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Körfez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Barbaros Mahallesi'nde D-100 kara yoluna cephe konumdaki binanın yüksek riskli olduğu belirlendi.

Bunun üzerine bina sahipleriyle görüşen Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında binanın yıkımı için harekete geçti.

Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından binanın yıkımı, Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde riskli binalar dışında kaçak yapılara yönelik de yıkım işlemlerine devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Körfez bina yıkım

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