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Kocaeli'de 60 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

29.09.2022 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 60 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan giren 60 yabancı uyruklu, ülkelerine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli ve bölge illerde güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 60 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.

Yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli göç geri gönderme merkezi

Kocaeli Namaz Vakitleri 29 Eylül Perşembe

İmsak
05:23
Sabah
06:47
Öğle
12:56
İkindi
16:15
Akşam
18:54
Yatsı
20:13
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

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