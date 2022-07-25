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Kocaeli'de 75 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

25.07.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 75 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli ve bölge illerinde, yurda yasa dışı yollardan giren 75 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bölge illerinde ve Kocaeli'de güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 75 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.

Yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

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