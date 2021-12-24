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Kocaeli'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

24.12.2021 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 8 düzensiz göçmen yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yurda yasa dışı yollarla giren 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bir aracı durdurdu.

Arama yapılan araçta, yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Gözaltına alınan sürücü E.S, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi.

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Kocaeli Namaz Vakitleri 25 Aralık Cumartesi

İmsak
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İkindi
15:24
Akşam
17:45
Yatsı
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Kocaeli Nöbetçi Eczaneler25 Aralık Cumartesi

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Izmit
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