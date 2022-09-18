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Kocaeli'de 91 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi

18.09.2022 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 91 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ve İzmit ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 91 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında, Gebze ve İzmit ilçelerinde iki farklı araçta arama yapıldı.

Aramalarda, 91 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi, 2 kişi hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

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