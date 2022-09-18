Kocaeli'de 91 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ve İzmit ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 91 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında, Gebze ve İzmit ilçelerinde iki farklı araçta arama yapıldı.
Aramalarda, 91 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi, 2 kişi hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz