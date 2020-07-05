YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de açık havada "sosyal mesafeli" tiyatro oyunu sahnelendi

Kocaeli'de açık havada "sosyal mesafeli" tiyatro oyunu sahnelendi

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.07.2020 13:48 | Son Güncelleme

Kocaeli'de açık havada "sosyal mesafeli" tiyatro oyunu sahnelendi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşme sürecine geçilmesiyle İzmit'te açık havada "Mesafeli Kabare" oyununu izleyiciyle buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, oyunu izlemek için gelen seyirciler ateş ölçümünün ardından mesafeli bir şekilde kendileri için düzenlenen yerlere otururken, maskesiz izleyici alana alınmadı.

Pandemi sürecinin toplumsal yansımalarının anlatıldığı oyunun rejisi de sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak yapıldı, oyuncuların birbirleriyle temas etmemesi sağlandı.

İzmit'te açık havada sahnelenen oyuna yoğun katılım gösteren vatandaşlar, etkinlik boyunca keyifli anlar yaşadı.

Şehir Tiyatroları "Mesafeli Kabare" adlı oyunuyla, 12 ilçede açık havada seyirciyle buluşacak.

- "Vatandaşlarımızı güldürürken bilgilendirmeyi amaçlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, pandemi sürecinde önemli bir bilgi birikimine sahip olduklarını belirterek, bunu sahneye taşımak için "Mesafeli Kabare" oyununa hazırlandıklarını kaydetti.

Oyunun pandemi sürecini ele aldığını aktaran Sigalı, "Vatandaşlarımızı güldürürken bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Türkiye'de ilk kez hazırlanan oyunda oyuncular da mesafeli oyun oynuyor." ifadesini kullandı.

Oyunun yönetmeni Volkan Dinç de koronavirüs tedbirlerinden her sektörün olduğu gibi sanat sektörünün de etkilendiğine işaret ederek, "Bu süreci sahneye taşımak istedik ve 'Mesafeli Kabare' oyunumuzu yazdık. Oyunumuz da Türkiye'de bir ilke imza attı ve oyuncular oyunu kendilerine mesafe koyarak oynadı. Oyun hazırlıklarımız bu süreçte hep dış alanlarda gerçekleşti." diye konuştu.

Oyunda Ahsen Gülever, Cemal Aldıç, Çağrı Mengüç, Işık Öztorun, İrem Kahyaoğlu, Nurcan Tural, Sarper Saydam ve Seda Güven Şahin rol aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÖzcan Deniz'in Feyza Aktan sessizliğiÖzcan Deniz'in Feyza Aktan sessizliği
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı

Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı

Ceylan ve Ahlatcı, Bakan Gül ile biraraya geldi

Ceylan ve Ahlatcı, Bakan Gül ile biraraya geldi

Konya'da trafik kazası: 4 yaralı

Konya'da trafik kazası: 4 yaralı

Antalya'da dağlık alanda ayağı kırılan kişi kurtarıldı

Antalya'da dağlık alanda ayağı kırılan kişi kurtarıldı

Karabük'te otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı

Karabük'te otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı

Kocaeli Namaz Vakitleri 5 Temmuz Pazar

İmsak
03:31
Sabah
05:28
Öğle
13:10
İkindi
17:09
Akşam
20:42
Yatsı
22:30

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Pazar

Alcan Eczanesi
Golcuk
Beylik Eczanesi
Gebze
Seymen Eczanesi
Golcuk
Ersin Eczanesi
Basiskele
Fatih Eczanesi
Derince
İlim Eczanesi
Izmit
Şirintepe Eczanesi
Izmit
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Gebze’de bayram öncesin ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülecek

Gebze’de bayram öncesin ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülecek

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Bolu'da Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Bolu'da Kovid-19 tedbirleri

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.