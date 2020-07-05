Kocaeli'de açık havada "sosyal mesafeli" tiyatro oyunu sahnelendi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, oyunu izlemek için gelen seyirciler ateş ölçümünün ardından mesafeli bir şekilde kendileri için düzenlenen yerlere otururken, maskesiz izleyici alana alınmadı.

Oyunun pandemi sürecini ele aldığını aktaran Sigalı, "Vatandaşlarımızı güldürürken bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Türkiye'de ilk kez hazırlanan oyunda oyuncular da mesafeli oyun oynuyor." ifadesini kullandı.

Oyunun yönetmeni Volkan Dinç de koronavirüs tedbirlerinden her sektörün olduğu gibi sanat sektörünün de etkilendiğine işaret ederek, "Bu süreci sahneye taşımak istedik ve 'Mesafeli Kabare' oyunumuzu yazdık. Oyunumuz da Türkiye'de bir ilke imza attı ve oyuncular oyunu kendilerine mesafe koyarak oynadı. Oyun hazırlıklarımız bu süreçte hep dış alanlarda gerçekleşti." diye konuştu.

Oyunda Ahsen Gülever, Cemal Aldıç, Çağrı Mengüç, Işık Öztorun, İrem Kahyaoğlu, Nurcan Tural, Sarper Saydam ve Seda Güven Şahin rol aldı.

