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Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

14.09.2023 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası sonucu 5 kişi yaralandı.

Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Şirinyalı mevkisinde 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlarından çıkarılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Trafik akışının durduğu İstanbul yönünde uzun araç kuyruğu oluştu.

Yol, kazaya karışan araçların çekilmesiyle yaklaşık 1 saat sonra kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Körfez anadolu otoyolu

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