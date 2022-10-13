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Kocaeli'de araçta 907 gram metamfetamin ele geçirildi

13.10.2022 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de araçta 907 gram metamfetamin ele geçirildi

Kocaeli'de araçta 907 gram metamfetamin ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 907 gram metamfetamin ile 65 gram esrar ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kartepe'deki uygulama noktasında yapılan çalışmada şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Ekiplerce yapılan aramada aracın çeşitli yerlerine zulalanmış 907 gram metamfetamin ile 65 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.Ç'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kocaeli Namaz Vakitleri 13 Ekim Perşembe

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