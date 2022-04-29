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Kocaeli'de araçtan akü hırsızlığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

29.04.2022 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de araçtan akü hırsızlığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde 6 çekiciden akü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Deniz Mahallesi'nde 6 ayrı çekicinin akülerinin çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda G.T. ve Y.Ç. otodan hırsızlık suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ç. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla salıverilirken G.T. tutuklandı.

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