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Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

06.07.2022 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında kasten öldürme suçundan hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A'nın (73) Kandıra'da saklandığını belirledi.

Harekete geçen ekipler, N.A'yı saklandığı adreste gözaltına alındı.

Aranan hükümlü N.A. işlemlerinin ardından tutuklanarak Kandıra T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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