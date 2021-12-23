Kocaeli'de arkadaşını öldüren sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de arkadaşı Levent Bat'ı vurarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İbrahim Ö. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık İbrahim Ö, baştan beri doğruları anlattığını savunarak, "Olay kaza sonucu gerçekleşti. Herkes bir şey kaybetti, ben de arkadaşımı kaybettim." dedi.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatının esasa ilişkin savunma yapmak için süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, İbrahim Ö'nün tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Kocaeli'de 21 Haziran 2020'de silahla ateş edilerek göğsünden ağır yaralanan Levent Bat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden ikisi cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından serbest bırakılmış, mahkemeye sevk edilen şüphelilerden İbrahim Ö. tutuklanmış, T.S. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

