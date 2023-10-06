YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de asırlık çınarlar "kitap açtı"

Kocaeli'de asırlık çınarlar "kitap açtı"

06.10.2023 09:39 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, 390 yayınevi ve 102 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yarın kapılarını ziyaretçilere açacak.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kocaeli Kongre Merkezi'nde yarın açılacak fuar öncesinde vatandaşların dikkatini çekmek için İzmit ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan yürüyüş yolundaki asırlık çınarlara kitaplar astı.

Ağaçların çevresinde bekleyen öğrenciler ve işe gidenler, buradaki ağaçlardan 7 bin 500 kitabı kısa sürede topladı.

Bazı kişiler, ellerindeki sopa ve süpürgelerle yüksekte olan kitapları almaya çalışırken, bazıları birbirlerinden destek alarak kitaplara ulaşmaya çalıştı.

Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gazetecilere, kitap fuarının her geçen gün daha fazla ilgi gördüğünü belirterek, "Geçen yıl kitap fuarında ziyaretçi sayısında 900 bini geçtik. Bu sene hedefimiz 1 milyon." dedi.

Fuar hakkında bilgi veren Büyükakın, "Fuara 90 civarında yayınevi katılacak. 450 civarında yazar ve şairin katılımı söz konusu olacak. 750'nin üzerinde de etkinlik gerçekleşecek. Her zaman çok heyecanla izlenen bu etkinlikler, yine Kocaeli'ye büyük bir zenginlik verecek. Ama çevre illerden de şüphesiz yine katılımlar olacak." diye konuştu.

Büyükakın, her türlü hazırlığın yapıldığına işaret ederek, fuarına öğrencilerin gelmesi için kolaylıklar düşünüldüğünü kaydetti.

"BOL BOL KİTAP OKUYACAĞIZ İNŞALLAH"

Kitap toplayan Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) öğrencisi Ahmet Hakan Okumuş, mücadele vererek ağaç dallarındaki kitapları aldıklarını, bazı kitapların çok yüksekte olduğunu söyledi.

Daha önce hiçbir yerde böyle bir etkinlik görmediğini aktaran Okumuş, "Kitap toplamak adına çok mutlu olduk. Bence harika bir olay. 6-7 kitap aldık, bol bol kitap okuyacağız inşallah. Çok güzel kitaplar aldık. Süpürgeyle almak biraz daha kolay oldu ama epey zorlandık." ifadelerini kullandı.

Ev hanımı Nurdane Karaman da etkinlik için Derince ilçesinden geldiklerini belirterek, "Kızım üniversite öğrencisi. Geldik kitap topladık, çok memnun olduk. İstediğimiz kitapları alamadık, denk gelen kitapları aldık. Kitap fuarını çok beğeniyoruz, her sene katılıyoruz." dedi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde 390 yayınevi ve 102 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yarın kapılarını ziyaretçilere açacak fuar, 15 Ekim'e kadar her gün 10.30-21.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana’da 3 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan hammadde ele geçirildiAdana’da 3 kilogram uyuşturucu yapımında kullanılan hammadde ele geçirildi
Aranan şahıslar jandarmadan kaçamadıAranan şahıslar jandarmadan kaçamadı
Uzlaşma sonucu temin edilen spor malzemeleri köy okullarına ulaştırıldıUzlaşma sonucu temin edilen spor malzemeleri köy okullarına ulaştırıldı
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli kitap belediye kitap fuari

Kocaeli Namaz Vakitleri 6 Ekim Cuma

İmsak
05:30
Sabah
06:54
Öğle
12:54
İkindi
16:07
Akşam
18:43
Yatsı
20:02

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Cuma

Sema eczanesi
Darica
Sevgi eczanesi
Cayirova
Arastapark eczanesi
Izmit
Özman eczanesi
Izmit
Genç eczanesi
Kandira
İskele eczanesi
Dilovasi
Esentepe eczanesi
Derince
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yata yata şampiyonluk kovalıyorlar

Yata yata şampiyonluk kovalıyorlar

Rahatlık, tarz, konfor bir arada! Camper'ın sevilen modeli indirimde

Rahatlık, tarz, konfor bir arada! Camper'ın sevilen modeli indirimde

Restoran restoran gezip yedi içti! Kalp krizi taklidi yaparak hiç hesap ödemedi

Restoran restoran gezip yedi içti! Kalp krizi taklidi yaparak hiç hesap ödemedi

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.