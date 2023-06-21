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Kocaeli'de askerlik hayali kuran down sendromlu bireyin isteği gerçekleştirildi

21.06.2023 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde askerlik yapma hayali kuran down sendromlu bireyin isteği yerine getirildi.

Kocaeli'de askerlik hayali kuran down sendromlu bireyin isteği gerçekleştirildi

Darıca Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanın Muzaffer Bıyık, belediyenin Eğitim ve Spor Kulübünün sporcusu down sendromlu Enes Şahin'in askerlik hayalini gerçekleştirmek için girişimlerde bulundu.

Girişimlerin olumlu sonuçlanmasının ardından işlemler başlatıldı.

Nenehatun Mahallesi’ndeki evinin bahçesinde asker eğlencesi düzenlenen Şahin, yapılan duanın ardından bir günlüğüne vatani görevini yapmak için Belediye Başkanı Bıyık tarafından Edirne'ye götürülerek birimine teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bıyık, Şahin'in askerlik hayalini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Enes Şahin'in askerlik hatırasını hep birlikte yaşayacaklarını vurgulayan Bıyık, "Enes kardeşimiz aynı zamanda Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübümüzün de daimi sporcusu. Askere gitmeyi ve vatani borcunu ödemeyi çok istiyordu. Bizler de onun bu isteğini yerine getirmek için aracılık ettik. Rabbim ayağına taş değdirmesin inşallah." ifadelerini kullandı.

Asker eğlencesine Bıyık'ın yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman da katıldı.

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