Kocaeli'de aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Buğra Barış Kurt'un (18) kullandığı 41 ACD 561 plakalı motosiklet, Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde aydınlatma direğine çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenerek ağır yaralanan sürücü, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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