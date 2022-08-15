YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kocaeli'de aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Kocaeli'de aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

15.08.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Buğra Barış Kurt'un (18) kullandığı 41 ACD 561 plakalı motosiklet, Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde aydınlatma direğine çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenerek ağır yaralanan sürücü, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Kocaeli'de zam isteyen ev sahibinin 2 oğlunu pompalı tüfekle yaralayan kişi salıverildiGÜNCELLEME - Kocaeli'de zam isteyen ev sahibinin 2 oğlunu pompalı tüfekle yaralayan kişi salıverildi
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Kahramanmaraş'ta patoz makinesine düşen çiftçi öldüKahramanmaraş'ta patoz makinesine düşen çiftçi öldü
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Darıca motosiklet aydınlatma direği müdahale surucu

Kocaeli Namaz Vakitleri 15 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:27
Sabah
06:03
Öğle
13:10
İkindi
16:59
Akşam
20:07
Yatsı
21:37
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tek bir harf hayatını değiştirdi! Bir anda milyoner oldu

Tek bir harf hayatını değiştirdi! Bir anda milyoner oldu

Seçim vaadi şoke etti! “Ücretsiz göğüs ve kalça estetiği...”

Seçim vaadi şoke etti! “Ücretsiz göğüs ve kalça estetiği...”

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Öğrencisinden hamile kalmıştı! “Doğumu okullarda canlı...”

Öğrencisinden hamile kalmıştı! “Doğumu okullarda canlı...”

Takipçisi Gülşen'i övünce kendini tutamadı! Şoke eden 'meme ucu' yanıtı

Takipçisi Gülşen'i övünce kendini tutamadı! Şoke eden 'meme ucu' yanıtı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.