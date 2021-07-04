Kocaeli'de "Azerbaycan Dayanışma Şöleni" yapıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneğince hayata geçirilen "Ermenistan Diasporası'nın İftiralarına Cevap" projesi kapsamında Azerbaycan Dayanışma Şöleni etkinliği düzenlendi.

Leyla Atakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Azerbaycan folklor ekibi, halk oyunları sergiledi, şarkılar, türküler ve maniler seslendirildi.

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı ve Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği Başkanı Bilal Dündar, yaptığı açıklamada, önceki projede yapılan çekimleri dünyada 14 kanalda yayınladıklarını söyledi.

Dündar, o projede elde edilen bilgileri kitap ve dergi olarak da yayımladıklarını aktararak, "Bunları ücretsiz olarak dağıttık. Yine aynı yolu bu projede de izleyeceğiz. Burada yapılan dünkü konferans ve diğer etkinlikleri kitap ve dergi haline getireceğiz." dedi.

Dündar, Azerbaycan'ın, Türkiye'nin birlikteliğiyle Karabağ'da topraklarını geri aldığını, Türkiye'nin, Azerbaycan'ın yanında dimdik durduğunu dile getirerek, "Ermeni yalanlarına tarihi bilgi ve belgelerle karşı durmak amacıyla çalışıyoruz. Bu konuda titiz çalışma izliyoruz. Projemiz her tarafta beğeniliyor." ifadelerini kullandı.

Kocaeli Vali Yardımcısı Ekrem Çalık da tarihi bilmekte fayda olduğunu belirterek, tarihi bilerek geleceğe güvenle bakabileceklerini kaydetti.

Türk milletinin, asaletiyle tarihte kendini belli ettiğini ifade eden Çalık, Türk tarihinde soykırım olmadığını söyledi.

