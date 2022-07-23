Kocaeli'de babasının kullandığı araçtan düşen çocuk hayatını kaybetti

KOCAELİ (AA) - Darıca'da babasının park etmek istediği midibüsün kapısının açılmasıyla yere düşerek ağır yaralanan 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Kazım Karabekir Mahallesi Pehlivan Sokak'ta midibüsünü park etmeye çalışan Ö.K, manevra sırasında kapının henüz bilinmeyen nedenle açılmasıyla kızı E.K'nin yere düştüğünü gördü.

Hemen aracı durduran Ö.K. sağlık ekiplerine haber verdi.

Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi ikindi vakti toprağa verilecek.



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