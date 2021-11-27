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Kocaeli'de bağ evinde yakalanan hükümlü tutuklandı

27.11.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de bağ evinde yakalanan hükümlü tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, hakkında kasten öldürme, resme belgede sahtecilik, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından aranma kaydı bulunan ve kesinleşmiş 19 yıl hapis cezasıyla aranan M.K'nin saklandığı adresi belirledi.

Kartepe ilçesindeki bir bağ evine operasyon düzenleyen ekipler, M.K'yi gözaltına aldı.

Yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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