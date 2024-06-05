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Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

AA AA
05.06.2024 08:31
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir otomobilin bariyere çarpması sonucu 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 35 ANZ 964 plakalı otomobil, Tavşancıl Mahallesi mevkisinde bariyere çarptı.

Kazada sürücü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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Kocaeli Otomobil kaza

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