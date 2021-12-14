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Kocaeli'de bariyere çarpan servis minibüsündeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

14.12.2021 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de bariyere çarpan servis minibüsündeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis minibüsünün bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu yan yol İstanbul istikameti Topçular Kavşağı mevkisinde A.G. idaresindeki 41 P 1309 plakalı servis minibüsü, bariyere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta sıkışan sürücü A.G. itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı, M.Y. ve H.K. de yaralandı.

Sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü A.G, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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trafik kazası Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 14 Aralık Salı

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İkindi
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