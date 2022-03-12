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Kocaeli'de bariyerlere çarpan tır ulaşımı aksattı

12.03.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şoförün yaralandığı kaza nedeniyle D-100 kara yolu Ankara istikametinde araç kuyruğu oluştu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırın bariyerlere çarpması nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden M.Ç. idaresindeki 41 AIF 672 plakalı demir yüklü tır, İstasyon Mahallesi'nde yağışlı havanın da etkisiyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralan şoför, sağlık personelince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede kaza nedeniyle ulaşımın aksaması sonucu araç kuyruğu oluştu.

Trafik akışı, tırın yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

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trafik kazası Kocaeli Gebze

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