Kocaeli'de basın mensubunu darbeden 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımını görüntüleyen basın mensubunun darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Dilovası ilçesinde, dün İHA muhabiri Mustafa Uslu'yu darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Gebze Adliyesine sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekmeğinin peşinde olan bir muhabire yapılan saldırı hepimizi derinden üzdü. Menfur saldırıyı gerçekleştirenler derhal gözaltına alınmış ve adli makamlar tarafından soruşturma başlatılmıştır. Geçmiş olsun, acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

